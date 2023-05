Stiri pe aceeasi tema

- Roger Federer a ajuns in secret in Romania. Marele campion de tenis, retras recent din activitate, a fost „dat de gol” dupa ce Poliția de Frontiera a publicat o imagine cu acesta din aeroportul Otopeni. Care este motivul pentru care sportivul a venit la noi in țara.

- Elvetianul Roger Federer a venit in Romania. Anuntul a fost facut Politia de Frontiera, care a postat o poza cu marele campion elvetian. "A fost o onoare sa ii spunem bun venit in Romania lui Roger Federer!", a anuntat politia. El a venit in Romania pentru a filma o reclama pentru Mercedes, unul dintre…

- Marele campion de tenis Roger Federer, retras recent din activitate, se afla in Romania. Poliția de Frontiera a postat o imagine cu el in aeroportul Otopeni. „A fost o onoare sa ii spunem Bun venit in Romania lui Roger Federer!”, este comentariul Poliției de Frontiera la o fotografie cu marele tenismen…

- ”Politistii de frontiera bihoreni au efectuat in data de 12.05.2023, pe sensul de intrare in tara, controlul specific asupra a doua automarfare conduse de cetateni romani. Acestia transportau, conform documentelor de insotire a marfii, ajutoare umanitare, respectiv metale neferoase (aluminiu) de la…

- In data de 24.04.2023, prin punctele de froshy;ntiera de la nivelul intregii tari au efectuat formalitatile de control atat pe sensul de intrare, cat si pe cel de iesire aproximativ 172.400 de persoane, cetateni romani si straini si peste 45.200 de mijloace de transport, pe ambele sensuri.Potrivit unui…

- Procesul devine de la un termen la altul tot mai complicat, potrivit Realitatea PLUS.Pana acum, judecatorii și cei care au instrumentat dosarul nu au aflat de ce și cum a revendicat familia din București averea uriașa a refugiaților ucraineni. In prima instanța, magistrații au refuzat cererea familiei…

- In data de 16.03.2023, prin punctele de froshy;ntiera de la nivelul intregii tari au efectuat formalitatile de control atat pe sensul de intrare, cat si pe cel de iesire aproximativ 144.800 de persoane, cetateni romani si straini si peste 46.100 de mijloace de transport, pe ambele sensuri.Potrivit unui…

- Paginile a trei banci cunoscute au fost clonate de mai mulți moldoveni.Cei trei barbați au intrat in atenția polițiștilor, dupa ce au creat pagini de internet similare cu cele ale bancilor BCR, Raiffeisen și Libra. Dupa ce le-au creat, aceștia le-au promovat intensiv pentru a obține datele de contact…