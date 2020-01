Ministrul Tineretului si Sportului, Ionut Stroe, a declarat, intr-o conferinta de presa, ca intentioneaza sa stabileasca printr-o modificare legislativa ca fiecare federatie sportiva sa efectueze un anumit numar de controale antidoping pe parcursul unui an. „In ceea ce priveste legislatia, din analiza cifrelor am putut trage o concluzie, aceea ca numarul acestor controale antidoping in tara nu este suficient si ne-ar bucura ca, pe langa efortul statului, sa existe initiativa ...