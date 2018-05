Stiri pe aceeasi tema

- Federatia SANITAS va organiza joi, 26 aprilie, un miting in Bucuresti, urmat de o greva de avertisment pe 7 mai, iar in data de 11 mai intentioneaza sa declanseze o greva generala in sistemul de sanatate si asistenta sociala, se arata intr-un comunicat de presa al sindicalistilor remis, joi.

- Astazi, Consiliul Național Sanitas a decis programul de proteste: 26 aprilie - miting; pana pe 6 mai se definitiveaza lista semnaturilor pentru greva; 7 mai - greva de avertisment; 11 mai - greva generala.

- Conducerea Universitatii Babes-Bolyai (UBB) ia in considerare declansarea unei greve japoneze, care s-ar putea transforma in greva generala, pentru a transmite nemultumirea si ingrijorarea fata de masura luata de Ministerul Educatiei Nationale, de reducere a locurilor pentru admiterea in anul universitar…

- Ministrul Sanatii, Sorina Pintea, a declarat, dupa negocierilor de joi cu sindicatul Federatia "Solidaritatea Sanitara", ca sumele aferente sporurilor in sanatate nu pot ramane ca la inceputul anului, deoarece in Legea salarizarii este stabilit un plafon de 30% pentru acestea.

- Sindicalistii din Sanatate anunta proteste si ameninta cu greva generala Consiliul National al Federatiei Sanitas a decis, luni, ca sindicalisitii din sanatate sa organizeze pichete in Bucuresti, precum si un miting cu 20.000 de persoane pe 25 aprilie. Dupa aceasta data, sindicalistii au in vedere o…

- Conform informațiilor venite din presa elena, prima liga a Greciei a fost suspendata! Federația din Grecia, alaturi de primul ministru Ales Tsipras, au luat decizia de a intrerupe campionatul pe o perioada nedeterminata, scrie gsp.ro. Perioada in care campionatul va fi suspendat…

- Premierul Viorica Dancila a declarat ca va avea in cursul zilei de luni discutii cu ministrul Justitiei, Tudorel Toader, dar si cu cel de Interne, Carmen Dan, pe tema protestelor anuntate de grefieri, pentru a fi identificate solutii la revendicarile acestora. "Am sa am o discutie astazi…

- Bogdan Chitic Dupa ce a obținut rezultate excelente in ultimii doi ani, urcand de mai multe ori pe cea mai inalta treapta a podiumurilor de premiere, la diferite concursuri naționale, școala de dans Ploiești Dancers va organiza, in primavara, prima ediție a unei cupe ce-i va purta numele. Chiar daca…