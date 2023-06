Federatia „Solidaritatea Sanitara”: majorarea salariilor din Sanatate determina o crestere a calitatii serviciilor medicale Cresterea salariilor din sistemul public de sanatate determina o crestere a calitatii serviciilor medicale, potrivit unui studiu comandat de Federatia „Solidaritatea Sanitara”. De asemenea, este urmata și de o reducere semnificativa a migratiei profesionistilor din sanatate. „In conditiile in care sunt puse in discutie, in mod public, relevanta si impactul cresterilor salariale reale din Sanatate, […] Citește Federatia „Solidaritatea Sanitara”: majorarea salariilor din Sanatate…