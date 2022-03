Stiri pe aceeasi tema

- Federatia „Solidaritatea Sanitara” din Romania solicita public Guvernului calculul tuturor salariilor de baza ale lucratorilor din sanatate in functie de salariul minim.„In contextul inflatiei galopante tot mai multi lucratori din sanatate aluneca in zona saraciei salariale, veniturile salariale obtinute…

- Premierul Nicolae Ciuca a mers duminica, 27 februarie, la Centrul de transfuzii sanguine de la Spitalul Militar din București, alaturi de mai mulți miniștri, pentru a dona sange in beneficiul militarilor raniti in razboiul din Ucraina, a informat Guvernul Romaniei. „Astazi, impreuna cu o parte din membrii…

- Sistemul sanitar din Romania nu a fost niciodata pregatit pentru o astfel de pandemie, a declarat ministrul Sanatații, Alexandru Rafila. Alexandru Rafila a aratat, marți, in cadrul unei conferințe, ca „pandemia ne-a reamintit fragilitatea unora dintre cele mai importante sisteme create de om, sistemele…

- Personalul TESA din sanatate a fost eliminat din categoriile care vor primi majorari salariale in 2022, dupa ce nu a avut parte de cresteri salariale nici in 2021, a declarat pentru Agerpres co-presedintele Comitetului Director al Federatiei „Solidaritatea Sanitara” din Romania, Radu Vasile, in timpul…

- Federația „Solidaritatea Sanitara” anunța desfașurarea Mitingului național al lucratorilor din sanatate in data de 28 decembrie 2021. In cadrul acestei acțiuni vom „colinda” instituțiile esențiale din Romania, respectiv Guvernul, Parlamentul și Președinția, rostindu-le „Plugușorul suferinței lucratorilor…