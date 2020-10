Stiri pe aceeasi tema

- Biroul Executiv al Federatiei "Solidaritatea Sanitara" a decis sustinerea revendicarilor inaintate Guvernului prin intermediul protestelor in strada, incepand de joi, conform unui comunicat remis AGERPRES. Protestele se vor desfasura saptamanal in Piata Victoriei, intre orele 11:00-13:00, cu numar…

- Angajații Direcției Generale de Asistența Sociala și Protecția Copilului (DGASPC) Bacau, reprezentați de Sindicatul Salariaților din Asistența Sociala Bacau (SSAS Bacau) – afiliat la Federația PUBLISIND, declanșeaza acțiuni de protest care vor... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Patronii si angajatii ale barurilor, restaurantelor, cafenelelor, hotelurilor si organizatorii de eveniment vor iesi, astazi, 16 septembrie, la un mare protest, in Piata Victoriei din Timisoara.

- "Va mai amintiți de colega noastra, Lenuța Buta, decedata la datorie in lupta impotriva COVID-19? La fel ca in cazul tuturor celor 34 de salariați din sanatate decedați pana acum, copilul ramas in urma ei are dreptul la „pensie de urmas egala cu 75% din salariul de baza/solda de functie/salariul…

- Pensionarii au ieșit in strada. Federatia Nationala a Pensionarilor din Romania si Federatia Nationala „Unirea” a Pensionarilor din Romania, organizeaza, joi, un protest in Piața Victoriei, in fata sediului Guvernului. Aceștia sunt nemultumiti de decizia Guvernului de a majora pensiile cu un procent…