Stiri pe aceeasi tema

- Federația Sindicatelor Libere din Invațamant face un APEL PUBLIC catre parlamentarii Romaniei prin care solicitam sa respinga decizia Guvernului Orban de a nu majora salariile din educație, la data de 1 septembrie 2020, decizie luata prin recenta OUG privind rectificarea bugetara. In medie, fiecare…

- Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant (FSLI) solicita Parlamentului sa respinga decizia Guvernului Orban de a nu majora salariile din educatie, la data de 1 septembrie 2020, decizie luata prin recenta OUG privind rectificarea bugetara, argumentand ca in medie, fiecare cadru didactic ar urma sa…

- "Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant face un APEL PUBLIC catre parlamentarii Romaniei prin care solicitam sa respinga decizia Guvernului Orban de a nu majora salariile din educatie, la data de 1 septembrie 2020, decizie luata prin recenta OUG privind rectificarea bugetara. In medie, fiecare…

- Sindicaliștii spun ca exista semnale potrivit carora cadrele didactice vor refuza sa mearga la școala, daca nu sunt protejate, relateaza Mediafax. In anul școlar 2020-2021, peste 10 mii de cadre didactice cu varsta de peste 65 de ani și alte aproximativ 40 de mii cu varsta cuprinsa intre 60 și 65…

- Acuzații la adresa Guvernului Orban. Rectificarea bugetara a dat lovitura de grație celei de-a doua ediții a Start Up Nation, programul guvernamental care subvenționeaza afacerile antreprenorilor debutanți cu 44.000 de euro, arata intr-o postare-comunicat senatorul PSD Ștefan Radu Oprea, fost ministru…

- Federația Sindicatelor Libere din Invațamant atrage atenția membrilor Guvernului Romaniei, in mod special, ministrului Finanțelor Publice, Florin Cițu, ca intenția de a nu se acorda majorarea salariala incepand cu data de 1 septembrie 2020, va fi o greșeala enorma, iar consecințele pot fi neplacute.…

- Educația nu este „carciuma” sistemului bugetar și „intenția de a nu se acorda majorarea salariala incepand cu data de 1 septembrie 2020 va fi o greșeala enorma, iar consecințele pot fi neplacute”, atrage atenția Federația Sindicatelor Libere din Invațamant (FSLI) intr-un comunicat de presa. „Cadrele…

- Camera Deputatilor si Senatul se reunesc joi, incepand cu ora 13.00, in sedinta comuna, pentru a dezbate si vota rectificarea bugetara aprobata de executiv in luna aprilie, in perioada starii de urgenta, dar si proiectul de lege privind impozitarea pensiilor speciale.