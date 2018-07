Stiri pe aceeasi tema

- Un dosar penal pentru abuz in serviciu pe numele ministrului Justitiei, Tudorel Toader, este pe rolul Inaltei Curti de Casatie si Justitie, in cauza fiind declansata urmarirea penala in rem, anunta Federatia Sindicatelor din Administratia Nationala a Penitenciarelor (FSANP). „Federatia Sindicatelor…

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, este amenințat cu o plangere penala de catre Sorin Dumitrascu, presedintele Federatiei Sindicatelor din Administratia Nationala a Penitenciarelor (FSANP). Liderul sindicatului susține intr-un comunicat de presa ca plangerea va fi facuta pentru savarșirea infracțiunii…

- Federatia Sindicatelor din Administratia Nationala a Penitenciarelor (FSANP) anunta joi ca a depus la Parchetul Inaltei Curti de Casatie si Justitie o plangere penala impotriva ministrului Justitiei, Tudorel Toader, pentru abuz in serviciu si incalcarea dreptului de reprezentare sindicala, acuzandu-l…

- Federația Sindicatelor din Administrația Naționala a Penitenciarelor reclama, din nou, modul in care Tudorel Toader conduce ministerul de Justiție. FSANP critica deciziile luate de ministru in ceea ce privește situația personalului din penitenciare și ii solicita demisia prezentand zece motive pentru…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat, joi, referitor la faptul ca nu i-a invitat la discutii pe membrii Federatiei Sindicatelor din Administratia Nationala a Penitenciarelor (FSANP), ca, pentru a participa la astfel de dezbateri, trebuie sa ai calitatea de lider de sindicat."Ca…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat, joi, referitor la faptul ca nu i-a invitat la discutii pe membrii Federatiei Sindicatelor din Administratia Nationala a Penitenciarelor (FSANP), ca, pentru a participa la astfel de dezbateri, trebuie sa ai calitatea de lider de sindicat. …

- Ministrul Justitiei discuta, joi dimineata, cu reprezentantii angajatilor din penitenciare, Federatia Sindicatelor din Administratia Nationala a Penitenciarelor (FSANP), care i-a cerut in repetate randuri demisia lui Tudorel Toader, acuzand ca nu a fost invitata la dezbateri.

- Federatia Sindicatelor din Administratia Nationala al Penitenciarelor considera ca starea de deruta din unele penitenciare este determinata si de instabilitatea in ceea ce ii priveste pe cei care detin functia de director, ministrul Justitiei fiind acuzat ca prefera imputernicirile si amana concursurile…