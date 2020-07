Stiri pe aceeasi tema

- Federatia Sanitas considera ca Legea carantinei si izolarii incalca drepturile personalului medical si auxiliar din sistemul sanitar public de stat si cel de asistenta sociala, in conditiile in care permite detasarea personalului medical si auxiliar fara acordul acestuia. ‘Federatia Sanitas a urmarit…

- Respectarea legislației muncii de catre agenții economici a fost monitorizata de instituția județeana abilitata in acest sens și in perioada starii de alerta. Astfel, la inceputul declararii acesteia, Inspectoratul Teritorial de Munca (ITM) Bacau a inițiat o campanie locala de verificare a societaților…

- Munca „la negru” a reprezentat luna trecuta principalul obiectiv al unei campanii de control intreprinsa la nivel național la angajatorii care iși desfașoara activitatea in construcția, intreținerea și repararea autovehiculelor. In cadrul acestei acțiuni, in județul Bacau, Inspectoratul Teritorial de…

- Deși exista in derulare un contract de decontare perfect valabil intre Municipiul Onești și D.S.P. Bacau nr. 575/27.03.2020, D.S.P. Bacau a comunicat la data de 18.05.2020 Municipiului Onești faptul ca, incepand cu data de 08.04.2020, Ministerul Sanatații și D.S.P. Bacau refuza sa mai deconteze hrana…

- In perioada starii de urgența medicii de familie au avut dreptul de a prescrie rețete medicale in baza scrisorilor medicale emise de medicii specialiști, indiferent de lista in care este inscris respectivul medicament (gratuit sau compensat) și indiferent de prevederile din protocoalele terapeutice.…

- Medicii stomatologi din Romania așteapta masuri de sprijin din partea Guvernului. In Romania sunt 22000 de medici stomatologi, din care 450 in județul Bacau, care inca așteapta un cadru legislativ in ceea ce privește deschiderea cabinetelor stomatologice, și nu doar recomandari. “Am decis sa fac apel…

- Spitalul „Prof. Dr. Eduard Apetrei” Buhuși are in dotare doua tuneluri de dezinfecție (ultraviolete, dezinfecție prin pulverizare biocid și covor umed cu dezinfectant), unul pentru sectia de boli infecțioase și unul pentru sediul central al instituției. Aceste echipamente sunt ușor de folosit și ofera…

Un TIR incarcat cu cereale s-a rasturnat pe marginea parții carosabile, pe sensul de mers dinspre Bacau spre Onești. La fața locului au ajuns echipele de intervenție. Poliția Rutiera a deschis o ancheta.