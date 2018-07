Stiri pe aceeasi tema

- Protestatarii s-au adunat la intrarea în unitatea medicala, iar unul dintre angajati, Racz Raul, a spus ca protestele vor fi reluate daca problema nu va fi rezolvata. „Ne-am adunat azi pentru un protest spontan legat de indemnizatia de hrana. (...) La nivel national sunt unele…

- Vizati sunt fermierii, profesorii si medicii care accepta sa se mute la cel putin 20 de kilometri de un oras. Georgiana Idor, are 32 de ani si s-a incapatanat sa ramana in varf de munte. Isi creste aici cei doi copii mici. Impreuna cu socrii au 20 de vaci si 20 de oi. Un ajutor de la stat i-ar…

- Imbatranirea activa este si trebuie sa ramana pe agenda Guvernului, pentru ca persoanele in varsta au aceleasi drepturi si ele nu se schimba cu varsta. Este mesajul directoarei HelpAge International Moldova, Tatiana Sorocan, transmis la un atelier de lucru desfasurat vineri, in contextul Zilei mondiale…

- Bugetul de hrana pentru fiecare detinut ar putea crește la 5 lei pe zi; Propunerea a venit de la Ministerul Justiției, care a supus dezbaterii publice un proiect prin care se stabileste o valoare mai mare pentru hrana acordata detinutilor din penitenciare. ”In vederea elaborarii proiectului, a fost…

- Edilul a estimat ca pana la toamna va fi rezolvata complet problema incalzirii locuintelor de bloc, fie prin centrale individuale, fie prin centrale de cvartal (care vor reduce costul pe gigacalorie cu 50% fata de pretul CET). Circa 3.000 de apartamente de rau-platnici (nu este vorba aici de persoane…

- Medicii sustin ca barbatul de 61 de ani a suferit arsuri chimice care i-au afectat partial vederea la nivelul ambilor ochi. "Pacientul are vederea partial afectata. Vede in proportie de 20 - 40 la suta. El este internat in Sectia de Oftalmologie, unde a primit tratament de specialitate si este tinut…

- Regia Județeana de Apa Constanța a depus la guvern, in cadrul Programului Operațional Infrastructura Mare, un proiect in valoare de 650 milioane de euro care prevede investiții in alimentatre cu apa și canalizare pe raza a 91 de primarii din șase județe. Avand in vedere pericolul ca sudul litoralului…

- Este evident și mulți dintre noi conștientizam ca majoritatea problemelor noastre provin de cele mai multe ori din lipsa unor repere personale și ale unor valori strambe. Aceste repere pot fi costisitoare atunci cand vorbim de felul in care ne alegem hrana, de felul in care alegem sa ne hranim…