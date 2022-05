Acum invadatorii distrug Severodonețk, la fel precum au facut anterior cu orașul Mariupol. Situația din estul Ucrainei este inca tensionata. Rusia și-a aruncat toate forțele in aceasta direcție. Acest lucru a fost anunțat in emisiunea teletonului ucrainean de catre șeful Administrației Regionale de Stat Lugansk, Serhei Gaidai. „Acum pana la 10% din regiunea Lugansk ramane sub controlul Ucrainei. Este imposibil sa spunem fara echivoc unde este mai greu, pentru ca intregul teritoriu al regiunii este bombardat. Totul, fara excepție”, a spus Gaidai. Potrivit acestuia, acum ocupanții distrug Severodonețk,…