- Killnet, grupul de hackeri afiliat Rusiei, a atacat mai multe site-uri web ale guvernului lituanian ca raspuns la sanctiunile europene aplicate Moscovei. Killnet a lansat un mesaj video pe contul Telegram al grupului, cerand Lituaniei sa permita tranzitul marfurilor catre Kaliningrad, altfel națiunea…

- Daca Vladimir Putin ar decide sa poarte un razboi cu Occidentul, primul pas al Moscovei ar fi ocuparea unei fașii terestre care ar face legatura intre Belarusul aliat și enclava rusa Kaliningrad, separand astfel statele baltice de Polonia, scrie publicația europeana Politico . Cat de protejat este acest…

- Liderul lituanian a oferit interviul dupa ce Kremlinul a avertizat, marti, Lituania ca Moscova va raspunde interdictiei tranzitului de marfuri sanctionate de UE catre Kaliningrad in asa fel incat cetatenii statului baltic sa resimta durerea. ”Suntem gata si suntem pregatiti pentru actiuni neprietenoase…

- Un apropiat colaborator al președintelui rus Vladimir Putin s-a deplasat, astazi, in exclava Kaliningrad, ca urmare a embargoului impus de Lituania asupra importurilor. El a promis masuri dure impotriva Lituaniei, scrie Reuters.

- Autoritatile lituaniene au anuntat ca, incepand de sambata, este in vigoare o interdictie privind tranzitul feroviar pe teritoriul Lituaniei catre exclava rusa Kaliningrad a marfurilor care fac obiectul sanctiunilor UE, transmite Reuters.

- Federatia Operatorilor Romani de Transport (FORT) solicita Guvernului Romaniei plafonarea preturilor carburantilor la tarife maximale dupa modelul statelor vecine, se mentioneaza intr-un comunicat remis luni de organizatie. ‘Aceasta este unica solutie ce se poate aborda pe termen scurt pentru consumatorii…

- Rusii demonstreaza inca o data ca isi doresc refacerea Uniunii Sovietice. Potrivit presei afiliate Kremlinului, deputatul partidului ”Edinaia Rossia”, Evgheni Fedorov, a propus Dumei de Stat un proiect de lege care prevede anularea deciziei de recunoastere a independentei Lituaniei, votata de Consiliul…

- Numai automobilele inmatriculate in Ungaria vor putea cumpara combustibili la preturile plafonate de guvern, in timp ce automobilele inmatriculate in strainatate vor cumpara combustibili la preturile pietei