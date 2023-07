Stiri pe aceeasi tema

- Disputa pe tema inchirierii stadioanelor s-a mutat, vineri, la Federația Romana de Rugby, dupa ce echipa de fotbal a lui Gigi Becali a contractat terenul central al Complexului Național „Arcul de Triumf” pentru antrenamentul dinaintea meciului cu Dinamo. Președintele Federației Romane de Rugby, Alin…

- FCSB s-a consolat cu gandul ca va juca derby-ul cu Dinamo pe „Arcul de Triumf”, insa visul roș-albaștrilor de a intra in premiera pe noul stadion din Ghencea ramane de acutalitate. Gigi Becali anunța, in exclusivitate pentru Gazeta Sporturilor, ca echipa sa planuiește sa joace in „Templu” partida cu…

- Alin Petrache, președintele FRR, a vorbit despre meciul ce urmeaza sa fie gazduit de stadionul ”Arcul de Triumf”, arena ce e „casa” rugby-ului. Acesta spera ca stadionul sa nu sufere din cauza celor doua galerii și transmite un mesaj referitoare la viitoarele colaborari. ”Teama, in general, imi e doar…

- Sergi Lopez, cea mai puternica voce in online dintre suporterii FCSB, a reacționat dupa ce negocierile dintre Gigi Becali și CSA Steaua pentru inchirierea arenei din Ghencea au picat, iar Derby de Romania se va juca pe „Arcul de Triumf”. Meciul dintre FCSB și Dinamo va avea loc sambata, de la ora 21:30,…

- 60 de romani inarmați cu rangi, cuțite și sticle s-au incaierat luni seara la Milano, din cauza unui loc de parcare. Șapte persoane au fost ranite grav. 50 de carabinieri, intre care și trupe speciale au intervenit pentru a aplana conflictul extrem de violent. Scandalul a pornit in cursul serii, la…

- Toți profesorii care se implica in comisiile de evaluare in cadrul examenelor naționale de Capacitate și Bacalaureat vor lua mai mulți bani, conform unui ordin de ministru aprobat, vineri, de Ligia Deca. Astfel, profesorii care corecteaza lucrarile, dar și personalul implicat in supraveghere, in comisiile…

- Arcul de Triumf va fi deschis in fiecare sfarsit de saptamana, in perioada 10 iunie – 29 octombrie, anunta primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, potrivit Agerpres. „Arcul de Triumf, unul dintre cele mai emblematice monumente ale Romaniei, va fi deschis in fiecare weekend, incepand cu 10 iunie…