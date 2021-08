Stiri pe aceeasi tema

- Maisasvili si alti cinci membri ai echipei au fost testati pozitiv, dupa meciul cu Africa de Sud, din 2 iulie, de la Pretoria. Potrivit agentiei Reuters, el este conectat la aparat de respiratie artificiala, avand plamanii extrem de afectati. Ceilalti cinci membri ai echipei vor reveni in Georgia duminica.

- Selectionerul nationalei Georgiei, Levan Maisasvili, este in stare grava intr-un spital din orasul sud-african Johannesburg dupa ce a fost testat pozitiv pentru Covid-19, a confirmat sambata Federatia georgiana de rugby, citata de Reuters. Maisasvili si alti cinci componenti ai delegatiei Georgiei au…

- Levan Maisasvili, selectionerul echipei de rugby a Georgiei, este internat în stare grava la Johannesburg, dupa infectarea cu Covid-19.Maisasvili si alti cinci membri ai echipei au fost testati pozitiv, dupa meciul cu Africa de Sud, din 2 iulie, de la Pretoria.Potrivit agentiei…

- Selectionerul echipei de rugbi a Georgiei, Levan Maisasvili, este internat in stare grava la Johannesburg, dupa ce a fost infectat cu Covid-19. Maisasvili si alti cinci membri ai echipei au fost testati pozitiv, dupa meciul cu Africa de Sud, din 2 iulie, de la Pretoria. Potrivit agentiei…

- Meciul test dintre selectionatele Georgiei si Scotiei, programat pe 17 iulie la Tbilisi, a fost anulat dupa mai multe cazuri de Covid-19 inregistrate in randul jucatorilor gruzini, a anuntat vineri Federatia scotiana de rugby, citata de AFP. "Suntem, evident, foarte dezamagiti, pentru ca meciul impotriva…

- Campioana mondiala en-titre la rugby, Africa de Sud, a zdrobit reprezentativa Georgiei cu scorul de 40-9 (19-9), vineri seara, intr-un meci-test disputat la Pretoria, primul pentru Springboks jucat dupa castigarea Cupei Mondiale din 2019 din Japonia, scrie AFP. Pe Loftus Versfeld Stadium,…

- O femeie in varsta de 36 de ani din Africa de Sud a fost infectata cu noul coronavirus mai bine de jumatate de an. Deși toate rezultatele erau pozitive, femeia nu s-a confruntat niciodata cu simptome grave ale bolii in cauza. Ea a manifestat, potrivit medicilor, doar forme ușoare de COVID-19. Cum transmitea…

- O femeie in varsta de 36 de ani din Africa de Sud a fost infectata cu noul coronavirus mai bine de jumatate de an. Deși toate rezultatele erau pozitive, femeia nu s-a confruntat niciodata cu simptome grave ale bolii in cauza. Ea a manifestat, potrivit medicilor, doar forme ușoare de COVID-19. Cum transmitea…