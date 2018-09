Stiri pe aceeasi tema

- Cea de-a opta editie a festivalului Summer Well a avut loc loc in perioada 10 – 12 august, pe Domeniul Stirbey din Buftea. Si in acest an, Summer Well a reunit nume mari ale scenei muzicale internationale, cu noua artisti prezenti pentru prima data in Romania.

- Cea de-a opta editie a festivalului Summer Well a avut loc loc in perioada 10 – 12 august, pe Domeniul Stirbey din Buftea. Si in acest an, Summer Well a reunit nume mari ale scenei muzicale internationale, cu noua artisti prezenti pentru prima data in Romania.

- Incepe Summer Well Festival, iar fanii festivalului sunt asteptati pe Domeniul Stirbey, din Buftea, pe 11 si 12 august, la cea de-a opta editie, cand vor urca pe scena nume mari din industria muzicala,...

- Campionatele Europene de natație 2018. Robert Glința, record al Romaniei, in serii, la 50 metri spate. Are al treilea timp. La Glasgow, la Campionatele Europene de natație 2018, in serii la 50 m spate, Robert Glința, elevul lui Silviu Anastase, a batut recordul Romaniei și are al treilea timp, cu resurse…

- Daniel Martin, medaliat cu aur la Europenele de inot pentru juniori. Sportivul roman a devenit campion european in proba de 100 m spate, joi, la Helsinki (Finlanda), cu timpul de 53 sec 52/100, un nou record al competitiei si nou record national. Martin (SCM Bacau) a terminat la egalitate cu rusul Kliment…

- Sportivul roman Daniel Martin a cucerit medalia de aur in proba de 100 m spate, joi, la Campionatele Europene de inot pentru juniori de la Helsinki (Finlanda), cu timpul de 53 sec 52/100, un nou record al competitiei si nou record national. El a terminat la egalitate cu rusul Kliment Kolesnikov, cronometrat…

- Presedintele Federatiei Romane de Natatie si Pentatlon Modern, Camelia Potec, a fost prezenta vineri, la startul oficial al Campionatelor Nationale de natatie, copii 10-11 ani, care se desfasoara in acest week-end, la Bazinul Olimpic „Mihai Mitrofan” din Brasov, in organizarea federatiei, in colaborare…