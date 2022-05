Federația Romana de Hochei pe Gheața (FRHG) acuza o diferența clara in ceea ce privește modul de alocare a fondurilor pentru construirea infrastructurii, menționand ca in orașe precum Sfantu Gheorghe, Gheorgheni, Targu Mureș și Miercurea Ciuc au fost construite patinoare, in timp ce in afara județelor Harghita și Covasna acest lucru nu s-a intamplat. „Cu regret s-a constatat o schimbare de atitudine – și nu pozitiva – atat din partea Ministerului Sportului (condus de Eduard Novak, UDMR, n.r.), cat și a unora dintre cluburi, procedandu-se la instigarea, in principal a jucatorilor. Astfel s-a creat…