- Bogdan Burcea, antrenorul de la SCM Craiova, a fost votat in unanimitate, urmand sa se ocupe de destinele echipei naționale. Președintele FRH, Alexandru Dedu, a impus noii conduceri tehnice calificarea la Jocurile Olimpice de la Tokyo! Consiliul de Administrație al Federației Romane de Handbal a validat…

- Scandalul uriaș de dopaj de la echipa de handbal feminin Corona Brașov este departe de a fi incheiat. Zi de zi apar noi probe care demonstreaza ca Federația Romana de Handbal (FRH), condusa de Alexandru Dedu, omul impus de Victor Ponta și Nicolae Banicioiu, are o mare parte de vina in acest scandal....

- Scandalul de dopaj de la echipa de handbal feminin Corona Brașov a ținut prima pagina a publicațiilor de sport in ultimele saptamani. Federația Romana de Handbal a hotarat in cele din urma excluderea echipei ardelene din Liga Naționala. Fara a ne bucura in vreun fel de ceea ce s-a intamplat sub Tampa,…

- Echipa feminina de handbal Corona Brasov a fost descalificata si a pierdut toate punctele obtinute in sezonul 2019-2020 al Ligii Nationale, a anuntat Comisia Centrala de Disciplina a Federatiei Romane de Handbal, vineri, potrivit site-ului FRH, in urma scandalului de dopaj in care au fost implicate…

- Ca urmare a scandalului de dopaj in care este implicata, echipa de handbal feminin, Corona Brașov, a pierdut toate punctele in Liga Naționala și a fost descalificata din competiție, este anunțul Federației Romane de Handbal! Ieri, gruparea brașoveana fusese exclusa și din cupele europene. In campionat,…

- Federația Romana de Handbal, forul condus de Alexandru Dedu, a platit pentru echipa masculina a CSM București certificatul internațional de transfer al lui Viorel Fotache. Conturile echipei Primariei Capitalei sunt goale! CSM București a cerut Federației Romane de Handbal, in luna octombrie, printr-o…

- Comitetul Olimpic si Sportiv Roman (COSR) a semnat, luni, un parteneriat valabil un an cu posibilitate de prelungire cu o companie romaneasca din industria vinificatiei pentru sustinerea Echipei Olimpice a Romaniei. "Este un moment important pentru noi, un moment care ne ajuta sa construim o echipa…

- Echipa naționala de handbal feminin a primit luni o lovitura sub centura, cu cateva zile inaintea participarii la Campionatul Mondial din Japonia.Conform ProSport, Federația Romana de specialitate a fost notificata in privința unor componente ale lotului lui Tomas Ryde, ca ar fi folosit niște…