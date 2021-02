Stiri pe aceeasi tema

- Federatia Romana de Fotbal a lansat, joi, pe site-ul sau oficial, un apel catre toti practicantii si suporterii fotbalului sa se vaccineze impotriva COVID-19. In cadrul unei campanii de imunizare anti-COVID intitulate "Fotbalul se vaccineaza", presedintele FRF, Razvan Burleanu, a declarat intr-un mesaj…

- Presedintele FRF, Razvan Burleanu, a lansat un apel pentru membrii familiei fotbalului românesc sa se imunizeze împotriva COVID-19 printr-un mesaj video în cadrul campaniei FRF "Fotbalul se vaccineaza!""A trecut un an de când vietile noastre sunt direct influentate…

- „Am discutat cu domnul ministru Vlad Voiculescu si cu presedintele Razvan Burleanu, daca cifrele arata bine, in maxim 2-3 luni vom putea discuta de deschiderea arenelor pentru public. Vom schimba testele PCR cu antigen pentru echipe, cred ca va fi foarte bine. Daca ar depinde de mine, de azi as lasa…

- Un numar de 273 de angajați ai Autoritații Electorale Permanente (AEP) vor sa se vaccineze impotriva coronavirusului. Acest numar inseamna 70% din totalul de salariați. „In contextul demararii campaniei de vaccinare pe teritoriul Romaniei, Autoritatea Electorala Permanenta (AEP) informeaza ca 273 de…

- Ioana Stancel, expert in politici de sanatate publica, susține ca redeschiderea școlilor este o decizie riscanta, fiindca, pe de o parte exista o mare reticența privind vaccinarea anti-Covid-19 in randul profesorilor, iar pe de alta parte, apar noi tulpini care fac mai vulnerabili la infecții copiii,…

- Dr. Christiane Northrup, un medic obstetrician din SUA a declarat in cadrul unui interviu ca vaccinurile impotriva COVID-19 pe baza de ARN mesager pot altera ADN-ul uman. Mai mult, vaccinurile bazate pe ARN mesager ar transforma oamenii in himere monitorizate prin tehnologia 5G de catre Fundația Bill…

- Primele doze de vaccin anti-Covid-19 vor ajunge luni in centrele de vaccinare din SUA. Vaccinul dezvoltat de Pfizer-BioNTech a fost aprobat vineri seara de Agenția Americana a Medicamentelor. Coordonatorul operațiunii de vaccinare, generalul Gus Perna, a anunțat ca dozele de vaccin se vor pune in mișcare…

- Barack Obama, in varsta de 59 de ani, a subliniat ca are "intru totul incredere" in autoritatile sanitare ale tarii, intre care imunologul Anthony Fauci, o personalitate stiintifica foarte respectata in Statele Unite. "Daca Anthony Fauci imi spune ca acest vaccin este sigur si poate proteja de covid-19,…