Federația Română de Fotbal are un nou partener. Banca Transilvania susține fotbalul românesc BT este partenerul principal al echipelor U19, U18, U17, U16, U15 si sustine, de asemenea, U21, calificata la Campionatul European de Fotbal (EURO 2021). Meciul de debut are loc miercuri, in 24 martie a.c., la Budapesta. „Banca Transilvania se implica in fotbal, dar de fapt nu ne implicam doar in fotbal, ci investim in viitor, in nationalele U21. Nu suntem «o banca», ci banca antreprenorilor romani, iar antreprenorii si baietii de la tineret seamana. Toti au trecut de juniorat, trag tare si au foamea succesului, pe care il obtin cei cu gandul la munca si investesc in rezultate. La antreprenori… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

