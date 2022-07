Stiri pe aceeasi tema

- Federația Romana de Fotbal a emis azi un comunicat dupa ordinul lui Eduard Novak, ministerul sportului, care prevede prevede obligativitatea unei ponderi de cel puțin 40% a sportivilor romani la toate competițiile intercluburi, și care a fost publicat in Monitorul Oficial. Forul condus de Razvan Burleanu…

- Ministrul UDMR al Sportului, Eduard Carol Novak, demonstreaza de la zi la zi ca este preocupat doar de imaginea sa, fapt pentru care a ignorat din neștiința sau intenționat marile probleme ale sportului romanesc și, totodata, a mușamalizat jafurile financiare de anumite federații sportive naționale.…