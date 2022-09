Stiri pe aceeasi tema

- Federatia Romana de Fotbal a anuntat vineri, 30 septembrie, pe site-ul oficial, ca presedintele Razvan Burleanu, are un salariu lunar net de 4.000 de euro.Dupa ce fostul portar al naționalei, Florin Prunea, a susținut in presa ca Razvan Burleanu are un salariu de 30.000 de euro, administrația FRF a…

- Asociatia Club Sportiv Mircea Dohan, in parteneriat cu Asociatia Club Sportiv Team Cristian Gațu organizeaza cea de a X-a ediție a Memorialului Mircea Dohan la handbal, care va avea loc in perioada 26-27 august 2022 la Carei, jud.Satu Mare. Competiția este destinata atat juniorilor Ill (baieți, nascuți…

- Federatia Romana de Fotbal si selectionerul nationalei under 21, Florin Bratu, au convenit, de comun acord, sa inceteze colaaborarea, informeaza FRF. In varsta de 42 de ani, Florin Bratu a preluat selectionata U21 in august 2021 si a strans pe banca acesteia 8 meciuri de pregatire, avand un bilant de…

- Federatia Romana de Fotbal (FRF) a anuntat, intr-un comunicat de presa publicat pe site-ul sau oficial , incheierea contractului cu selectionerul reprezentativei Under 21 Florin Bratu, precizand totodata ca decizia de a nu prelungi intelegerea a fost luata de comun acord de cele doua parti.„Federatia…

- Federația Romana de tenis a anunțat, prin intermediul site-ului oficial, trecerea in neființa a lui Marian Dragu, la varsta de 73 de ani. Acesta a fost vicepreședinte și membru fondator al TC Atlas din Craiova, club afiliat FRT, unul din pionierii structurilor organizate de practicare a tenisului din…

- REPER ii solicita presedintelui Klaus Iohannis, prin intermediul unei scrisori semnate de toti europarlamentarii si parlamentarii, sa retrimita Legislativului spre reexaminare legea avertizorilor in interes public. „Forma actuala a legii de transpunere a Directivei (UE) 2019/1937, care include o mare…