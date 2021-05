Federația Română de Fotbal a aprobat noul protocol medical pentru revenirea pe stadioane Noul protocol medical a fost aprobat de FRF si permite accesul spectatorilor in tribune pana la o capacitate maxima de 25%, anunta frf.ro. Vor intra cei vaccinați, cei care prezinta teste PCR și antigene rapide negative, insa nu se spune nimic despre cei care au trecut prin boala și care teoretic au anticorpi, carora le este astfel ingradita prezența in arene. Accesul pe stadion Un alt pas important spre normalitate il reprezinta faptul ca persoanele implicate in organizarea meciurilor de fotbal vaccinate impotriva virusului SARS-CoV-2 pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei de… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

- In cazul in care operatorii economici decid sa ocupe la capacitate maxima locatiile au obligatia de a verifica daca cei care intra sunt vaccinati. In caz contrar, risca amenzi.Premierul Florin Citu a declarat vineri seara ca cei care participa la evenimente sau merg la fitness pot fi verificați daca…

