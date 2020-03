Stiri pe aceeasi tema

- Federatia Patronatelor din Turismul Romanesc (FPTR) solicita suspendarea pentru acest an a taxei speciale de promovare turistica a Municipiului Bucuresti, platita de turistii romani si straini care se cazeaza in Capitala, si precizeaza ca interdictiile de calatorie impuse populatiei in mai multe tari…

- "Avand in vedere interdictiile si atentionarile de calatorie impuse populatiei in mai multe tari din lume pentru evitarea raspandirii imbolnavirii cu coronavirus, perioadele de carantina impuse de anumite tari, anularea zborurilor de catre mai multe companii aeriene, evitarea calatoriilor turistilor…

- Federatia Patronatelor din Turismul Romanesc (FPTR) solicita autoritatilor locale din Bucuresti suspendarea pentru acest an a taxei de promovare de 2% in conditiile in care masurile adoptate in contextul epidemiei de coronavirus au redus semnificativ numarul de turisti in hotelurile Capitalei.…

- E duminica dimineața. Afara e soare și se anunța o temperatura blanda pentru luna februarie. Daca se intampla sa fii parinte responsabil, fidel recomandarilor promovate de mass-media, atunci, pe langa efortul de a asigura copiilor tai cel puțin doi litri de lichide pe zi și stradania de a evita consumul…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban a declarat sambata, la Conferinta de alegeri a PNl Bucuresti, ca PNL a „renascut” in Bucuresti si a laudat tinerii care se afla la conducerea filialelor din Capitala, spunand ca Bucurestiul are o echipa care are forta capacitatea determinarea „sa ofere fiecarui bucurestean…

- Hotelierii din Republica Moldova vor sa dezvolte un parteneriat cu cei din Romania, de la care sa invete metodele de management folosite in sectoarele de vanzari, rezervari, promovare, dar si lucrul cu personalul, informeaza Federatia Patronatelor din Turismul Romanesc (FPTR), potrivit Agerpres.…

- Mihai Chirica a declarat, luni, inainte de intalnirea cu ministrul Mediului, ca orasul pe care il conduce este pe drumul cel bun. „Am avut o statie cu 36 de depasiri (depasiri ale nivelului de poluare cu praf in 2019 – n.r.), alta statie cu 59 de depasiri, oarecum peste medie, dar avand in vedere ca…

- Dublarea taxei speciale pentru promovarea turistica a Capitalei pentru anul 2020, de la 1% la 2%, aplicata la venitul din cazare pentru fiecare zi de sejur a unui turist in Bucuresti, reprezinta o noua palma data turismului de incoming, care, in loc sa fie recunoscut si sustinut, este ingradit si restrictionat,…