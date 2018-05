Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele FNAP, Iulian Cristache, a declarat, pentru MEDIAFAX, ca profesorul de religie care a luat, joi, intentionat, un elev pe capota masinii nu ar trebui sa se intoarca la catedra pana la definitivarea procesului penal, fapt care nu este reglementat in actuala Lege a Educatiei.

- Un tanar a fost lovit intentionat cu masina pe o trecere de pietoni din Sectorul 4 al Capitalei, deoarece ar fi traversat prea incet. Momentul a fost surprins in imagini video, iar șoferul este cercetat pentru tentativa de omor.

- In filmarea realizata de un martor si postata pe Facebook se vede cum un tanar care traversa strada pe trecerea de pietoni, in zona strazii Principatele Unite din Sectorul 4, se afla in fata unei masini oprite si pare ca discuta cu soferul. Acesta l-ar fi injurat pe tanar pentru ca traversa prea incet,…

- Un accident rutier a avut loc ieri seara, in jurul orei 23.00 pe bulevardul Aurel Vlaicu din Constanta. Un pieton a fost accidentat in timp ce traversa strada regulamentar. Potrivit IPJ Constanta, la data de 18.04.2018, in jurul orelor 23.00, un barbat, in varsta de 21, de ani a condus un autoturism…

- Accident grav la Sinaia, in aceasta dimineata. O soferita a lovit 3 elevi pe trecerea de pietoni.O masina a lovit 3 elevi pe trecerea de pietoni, la Sinaia, transmite Realitatea TV. Autoturismul era condus de o femeie. Trei elevi ai Colegiului „Mihail Cantacuzino” din Sinaia au…

- Un tanar de 14 ani, surdomut, a fost accidentat mortal, duminica, in timp ce se afla pe o trecere de pietoni din... The post O ambulanța SMURD a lovit mortal, pe trecerea de pietoni, un tanar surdomut appeared first on Renasterea banateana .

- Accident grav in Gaești. O femeie a fost lovita de un autoturism al carui șofer a fugit de la locul Post-ul Femeie accidentata grav pe trecerea de pietoni. Șoferul a fugit și a abandonat mașina apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- In urma cu cateva minute, pe strada Iuliu Maniu din municipiul Arad a avut loc un accident mortal de circulatie. Un biciclist a fost lovit de un autoturism in zona Liceului de informatica. Conform primelor informatii, autoturismul care a provocat accidentul a fost condus de un politist. In urma impactului,…