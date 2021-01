Stiri pe aceeasi tema

- Alaturi de sectorul sanatații publice, și cel pe care il reprezinta este unul esențial, transmite PRO AGRO. ”Federatia Nationala PRO AGRO se alatura celor mai importante organizatii ale fermierilor si ale industriei alimentare si solicita ca la nivelul autoritatilor in drept sa stabileasca Strategia…

- Federatia Nationala PRO AGRO cere ca Strategia Nationala de Vaccinare sa fie adaptata in acest sens si din dozele de vaccin disponibile sa fie vaccinati, prioritar, si lucratorii din Agricultura si din Industria Alimentara.

- Producatorii agricoli cer sa fie vaccinați prioritar, afirmand ca doar fermierii sanatoși pot produce hrana sanatoasa, anunța digi24 . In contextul in care in aproape toate țarile Uniunii Europene a fost inceputa campania de imunizare a populației impotriva Covid-19, insa așa cum era de așteptat aceasta…

- Ziarul Unirea S-a decis cine va avea prioritate la noul VACCIN anti-COVID. Preoții, profesorii și polițiștii, pe lista Vaccinarea impotriva COVID-19 in Romania va fi implementata prin mecanismul stabilit la nivelul Comisiei Europene și in acord cu legislația și protocoalele medicale existente, se arata…

- Strategia Naționala de Vaccinare a fost publicata in Monitorul Oficial in noaptea de joi spre vineri și este in vigoare. Ea cuprinde date despre responsabilii cu imunizarea populației și cine sunt cei care vor primi vaccinul cu prioritate. Cel mai important: Vaccinarea va fi gratuita și voluntara.…

- Televiziunea Romana solicita Guvernului Romaniei sa includa pe lista pentru vaccinarea prioritara anti-Covid salariati care asigura continuitatea activitatii de productie si difuzare a programelor, se arata intr-un comunicat remis News.ro.

- Lucratorii din agricultura vor organiza, miercuri, un protest in Piata Victoriei din Bucuresti, fata de masura inchiderii pietelor, potrivit news.ro. ”Miercuri, 18.11.2020, incepand cu orele 1100, reprezentanti sindicali ai diverselor categorii de lucratori din agricultura vor organiza o actiune…

