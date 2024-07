Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatea Teritoriala de Ordine Publica, in parteneriat cu Inspectoratul Județean de Poliție Cluj, vor continua campania de prevenire a consumului de droguri in randul tinerilor și vor iniția o noua campanie de prevenire impotriva bullyingului și cyberbullyingului.

- 3% dintre copii afirma ca au consumat personal substanțe psihoactive/droguri, fara nicio diferențiere privind varsta, genul sau mediul de rezidența, arata o ancheta realizata de Salvați Copiii. Dar specialiștii atrag atenția ca aproape sigur procentul este subestimat. Potrivit aceleași anchete, trei…

- Trei din 10 copii afirma ca știu pe cineva care a consumat substanțe psihoactive / droguri, ponderea crescand la patru din 10, in cazul adolescenților. Ingrijorator este ca indica pe cineva din grupul de egali (prieten / coleg de școala), ceea ce arata incidența ridicata a consumului in mediul școlar…

- Ziua Internationala de Lupta impotriva Abuzului si Traficului Ilicit de Droguri este marcata in fiecare an in luna iunie cu scopul de a contribui la creșterea gradului de conștientizare al populației cu privire la problema majora pe care o reprezinta abuzul și traficul ilicit de droguri pentru sanatate.

- FOTO: Balul caritabil „Spune nu la Droguri”. Strangere de fonduri pentru organizarea unor conferințe impotriva consumului de substanțe interzise și combaterea acestora FOTO: Balul caritabil „Spune nu la Droguri”. Strangere de fonduri pentru organizarea unor conferințe impotriva consumului de substanțe…

- La data de 31 mai a.c., politisti din cadrul Serviciului Siguranta Scolara si Prevenirea Criminalitatii au derulat actiuni de prevenire a consumului de substante interzise, a bullying ului si a violentei, la Scoala Gimnaziala Remus Opreanu din municipiul Constanta. De asemenea, politisti din cadrul…

- Ministerul de Finanțe din Franța a anunțat vineri o noua masura legislativa menita sa ofere transparența consumatorilor in fața fenomenului „shrinkflation”. Retailerii francezi vor fi obligați sa notifice cumparatorii in legatura cu reducerea dimensiunii produselor fara o corespunzatoare reducere a…

- La data de 18 aprilie a.c., politisti din cadrul Politiei Orasului Navodari au desfasurat o actiune pentru prevenirea traficului si consumului de droguri sau alte substante interzise. La data de 18 aprilie a.c., politisti din cadrul Politiei Orasului Navodari au desfasurat o actiune pentru prevenirea…