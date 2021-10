Federația Națională a Asociațiilor de Părinți : Școlile, două săptămâni în lockdown Federația Naționala a Asociațiilor de Parinți solicita trecerea cursurilor in online pentru doua saptamani. ”Sa intre doua saptamani in lockdown, ma refer la unitațile de invațamant sa treaca online, ulterior ramanand ca deciziile sa aparțina suta la suta unitaților de invațamant. Nu e normal ca DSP si CNSU sa-si dea cu parerea acolo unde nu au habar ce se intampla intr-o unitate de invatamant. Sunt profesori care fac parte dintr-o categorie cu comorbiditați care nu sunt trecute in ordinul comun. Mai grav, sunt elevi care au boli cronice si care nu sunt trecute in ordinul comun, facut astfel… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

