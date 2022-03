Stiri pe aceeasi tema

- Federația Moldoveneasca de Fotbal continua sa ajute victimele conflictului armat din Ucraina. In colaborare cu Guvernul Republicii Moldova, FMF a pus la dispoziție Complexul Sportiv "Futsal Arena FMF" din comuna Ciorescu in vederea organizarii unui centru pentru refugiați.

- Ministra Afacerilor Interne, Ana Revenco, a prezentat, astazi, sinteza actualizata a fluxului de refugiați din Ucraina, veniți in Republica Moldova in urma declanșarii razboiului in țara vecina, la 24 februarie.

- Consiliul Judetean Covasna va asigura peste 80 de locuri de cazare pentru refugiatii din Ucraina, in special pentru mame cu copii, in centrele rezidentiale aflate in subordinea sa. Conducerea institutiei a precizat ca poate oferi spatii de cazare pentru refugiati si intr-un centru de tratament balnear…

- 11 copii ucraineni, alaturi de cei 2 antrenori ai lor, dar și de șoferul microbuzului cu care au ajuns in Romania, se afla la Brașov. Aceștia nu s-au mai intors in țara lor din cauza razboiului izbucnit de Rusia in Ucraina. Vizita lor a fost programata cu mult inainte de inceperea razboiului,…

- Federația Moldoveneasca de Fotbal a organizat duminica sejurul jucatorilor straini de la cele 2 formații de Top din Ucraina, Dinamo Kiev și Shakhtar Donețk in Republica Moldova. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, a anunțat vineri ca in București sunt disponibile 25.000 de locuri pentru cazarea de urgenta a cetațenilor din Ucraina și ca cea mai mare parte va fi gazduita pe Arena Naționala. Din informațiile GSP, sunt aproximativ 21.000 de locuri disponibile la stadion,…

- Consiliul Local Timișoara a aprobat, in ședința on-line de marți, documentația tehnico-economica faza Sudiului de Fezabilitate pentru obiectivul „Amenajare teren de fotbal situat in Timișoara, str. Mircea cel Batran nr. 114”. In prezent, vechiul teren de fotbal nu are o utilizare concreta, fiind și…

