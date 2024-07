Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Comisie Tehnice a Federației Romane de Fotbal, Mihai Stoichita, a anunțat, miercuri, ca, in perioada urmatoare, conducerea FRF va demara negocierile cu Gheorghe Hagi pentru preluarea postului de selecționer, relateaza Agerpres.Asta dupa ce, miercuri, managerul echipei Farul Constanța a…

