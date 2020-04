Stiri pe aceeasi tema

- Federatia de fotbal din Emiratele Arabe Unite a anuntat luni concedierea selectionerului nationalei, sarbul Ivan Jovanovic, invocand faptul ca aproape toate turneele la care echipa trebuia sa participe s-au anulat in contextul pandemiei de coronavirus, desi acesta nu a apucat sa-si ''dirijeze'' elevii…

- Presedintele Federatiei italiene de fotbal (FIGC), Gabriele Gravina, a afirmat, miercuri, ca studiaza mai multe optiuni pentru a duce la capat sezonul in Serie A, lucru pe care il considera o "prioritate absoluta", iar o "ipoteza" este reluarea competitiei pe 20 mai sau la inceputul lunii iunie, informeaza…

- Cluburile din Serie A au platit agentilor de jucatori comisioane in valoare de 187 milioane euro in anul 2019, cel mai mare cotizant fiind Juventus Torino, cu 44,3 milioane euro, conform datelor oficiale date publicitatii de Federatia italiana de fotbal (FIGC), citata de EFE. Cheltuielile…

- Dumitru Dragomir, fostul președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal, propune schimbarea sistemului competițional din Liga 1 și incheierea actualului sezon. Dragomir crede ca actualul sezon e compromis pe fondul pandemiei de coronavirus și propune o varianta inedita pentru alegerea participantelor in…

- Federatia italiana de fotbal (FIGC) va cere amânarea EURO 2020 din cauza pandemiei de coronavirus, în speranta ca sezonul din Serie A va putea fi încheiat, informeaza Reuters, conform Agerpres."Vom propune UEFA amânarea Campionatului European", a declarat presedintele…

- In echipa ideala a sperantelor din Liga 1 a fost inclus si un jucator de la FC Viitorul, atacantul de 17 ani Louis Munteanu. Formatia a fost configurata de specialistii Ligii Profesioniste de Fotbal, la finele sezonului regulat al campionatului 2019 2020, pe baza analizelor tehnice. In componenta echipei…

- Toate meciurile de fotbal din China au fost suspendate din cauza epidemiei de coronavirus din tara, determinand amanarea inceperii sezonului 2020, a anuntat, joi, Federatia chineza, citata de AFP. Debutul sezonului de fotbal din 2020 va fi amanat pentru "competitiile de orice tip si la toate nivelurile"…