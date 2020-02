Start-Up 2020 Insights: Despre modificarile programului si trendul afacerilor la cheie

Antreprenorii care doresc sa-si deschida o franciza in Romania o pot face in curand, intrucat se apropie data lansarii oficiale a noii editii Start-Up Nation 2020. Asadar, daca planuiai sa-ti deschizi propriul business in Romania,… [citeste mai departe]