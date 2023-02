Federația Internațională a Jurnaliştilor suspendă calitatea de membru a Rusiei Federația Internaționala a Jurnalistilor (IFJ) a anuntat miercuri, ca a suspendat calitatea de membru a principalului sindicat de jurnalism din Rusia, dupa ce acesta a stabilit filiale in regiunile ocupate din Ucraina. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

Politica de confidențialitate BACK TO TOP DESPRE BACK TO TOP DESPRE Exclusivitați și documente incendiare. Echipa stiripesurse.ro va prezinta stirile din spatele stirilor. DATE DE AUDIENTA… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro DATE DE AUDIENTA…

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Digitalizarii, Sebastian Burduja, a afirmat ca Romania s-a confruntat cu atacuri cibernetice venite din zona Rusiei in debutul invaziei in Ucraina, precizand ca acestea nu au fost unele sofisticate si nu au pus probleme. El a mentionat ca sistemul de aparare cibernetica al tarii noastre…

- Presedintia Ucrainei nu exclude ca Rusia sa atace teritoriile ucrainene cu rachete de croaziera si balistice in perioada 21-24 februarie, inainte de aniversarea invaziei la scara larga a Rusiei, insa Ucraina este pregatita, relateaza Ukrinform, citat de news.ro. Fii la curent cu cele mai noi…

- Fostul primar de Balți, Renato Usatai, critica Rusia pentru invadarea Ucrainei. Pe de alta parte, spune ca nu este de acord ca țara noastra sa devina membru NATO. Despre aceasta, Renato Usatai a vorbit in cadrul emisiunii „Secretele Puterii” de la Jurnal TV preluat de Rador. Fii la curent…

- Livrarile de arme Ucrainei de catre Occident "nu va schimba evoluția evenimentelor", a declarat, la un breafing ținut astazi, secretarul de presa al presedintelui Rusiei, Vladimir Peskov, transmite RADOR. "Ucraina cere alte și alte armamente, iar Occidentul incurajeaza aceste cereri", a afirmat Peskov.…

- Viaceslav Volodin a precizat ca Moscova va da un raspuns clar Berlinului, in cazul confiscarii bunurilor rusești din Germania. Președintele Dumei de Stat a Rusiei, Viaceslav Volodin, a mai spus ca, daca guvernul german va decide sa confiste bunurile rusești pentru a reconstrui Ucraina, atunci Rusia…

- Laszlo Kover, președintele Parlamentului Ungariei, a spus ca Rusia este victima Occidentului, deoarece a fost impinsa departe de granițele fostului imperiu sovietic. In plus, acesta susține ca Occidentul a greșit cand a incercat „sa scoata Ucraina de sub sfera de influența a Rusiei”. Fii la…

- Rusia nu și-a abandonat planul de a viza Ucraina cu raiduri aeriene și considera ca penele de curent sunt ultima sa speranța, a declarat luni președintele ucrainean Volodimir Zelenski, conform Rador. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Multitudinea de sancțiuni occidentale impuse Rusiei din cauza invaziei sale in Ucraina nu au dus la prabușirea economica dramatica pe care analiștii au prezis-o, dar au avut totuși un impact de mare amploare, anunța themoscowtimes.com. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…