- Federatia franceza a lansat un plan financiar in valoare de 35 milioane euro pentru sustinerea tenisului din aceasta tara pe fondul crizei financiare generate de pandemia de coronavirus, scrie Reuters. Tenisul profesionist a fost suspendat pana la jumatatea lunii iulie, turneul de la Wimbledon…

- Guvernul a finalizat procedurile de adoptare si implementare a masurilor economice de sprijin pentru companiile si angajatii afectati de criza COVID, a anuntat seful Cancelariei premierului, Ionel Danca, potrivit Agerpres. „Prin aprobarea in sedinta de Guvern a normelor de aplicare in ceea ce priveste…

- Pentru prima data in istorie, numarul americanilor care au depus cereri pentru acordarea de alocatii de somaj a depasit saptamana trecuta pragul record de sase milioane, in conditiile in care din ce in ce mai multe jurisdictii au introdus masuri de carantina pentru a limita raspandirea coronavirusului,…

- Richard Lewis, director executiv al All England Lawn Tennis Club (AELTC), organizatorul turneului de la Wimbledon, spune ca este posibil ca pana in 2021 sa nu se mai joace tenis, in contextul pandemiei de coronavirus, scrie Reuters. ''Nu cred ca ar fi ceva nerealist daca am considera ca s-ar…

- Turneul de tenis pe iarba de la Wimbledon, a carui anulare urmeaza sa fie anuntata miercuri, este unicul dintre cele patru Grand Slam-uri care beneficiaza de o asigurare contra pandemiei, care va acoperi astfel pierderile generate de lipsa biletelor si a drepturilor de televizare, relateaza EFE, preluata…

- Programul de sprijin pentru tomate va continua si in acest an, iar resursele financiare necesare aplicarii schemei de ajutor de minimis sunt in suma de 187,5 milioane lei (39,47 milioane euro) si se asigura din bugetul pe anul 2020, a informat vineri Ministerul Agriculturii, anunța news.ro.In…

- Oficialii turneului de tenis de la Wimbledon au anuntat marti ca vor continua pregatirile pentru ca turneul de Mare Slem sa se desfasoare conform planului, cu incepere din data de 29 iunie, dupa ce organizatorii de la Roland Garros au comunicat ca principalul eveniment pe zgura al sezonului a fost amanat…

- Regatul Unit a dezvaluit duminica noua moneda de 50 de pence, conceputa pentru a marca iesirea tarii din Uniunea Europeana, ea fiind inscriptionata cu mesajul ''Pace, prosperitate si prietenie cu toate natiunile'' si cu data Brexitului, 31 ianuarie 2020, transmite Reuters, anunța AGERPRES.Circa…