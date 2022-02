Stiri pe aceeasi tema

Interesul Ungariei este sa stea departe de conflictul militar dintre Ucraina și Rusia, a declarat duminica premierul Viktor Orban, reiterand ca Ungaria nu va trimite arme in Ucraina vecina, dar va ajuta toți refugiații de acolo, transmite Reuters.

OK Medical asigura set de analize și testare COVID-19 (RT-PCR și antigen) GRATUIT tuturor persoanelor care prezinta un act de identitate emis in Ucraina.

Ministrul Muncii, Marius Budai, a anuntat, sambata, ca a mers in Vamile Radauti-Prut si Stanca-Costesti pentru a-i informa pe cetatenii ucrainieni care intra in Romania despre posibilitatile de angajare in tara noastra. El a precizat ca in Botosani autoritatile pun la dispozitie 3.000 de locuri de…

Ministerul Afacerilor Interne a anuntat, sambata, ca 54 de cetateni ucraineni au solicitat azil in Romania de la inceputul conflictului militar din tara vecina.

Poliția de Frontiera a anunțat, vineri, date le de la frontiere, pana la ora 14, respectiv numarul de cetațeni ucraineni care au intrat in țara.

Alexandru Rafila instituie protecția sanitara la granițe, in fața valului de refugiati: Sa gasim o solutie sa ii testam, sa ii vaccinam

Cateva mii de ucraineni au trecut in țarile vecine, in special in Republica Moldova și Romania, in timp ce aproximativ 100.000 de ucraineni și-au parasit casele și sunt dezradacinați in țara dupa invazia Rusiei, a anunțat joi agenția ONU pentru refugiați, citata de Reuters, anunța Mediafax.

Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU), Raed Arafat, a declarat marti, la Antena 3, ca Romania trimite medicamente in Ucraina la cererea guvernului ucrainean si se pregateste pentru a primi refugiati.