Stiri pe aceeasi tema

- ​Echipa de handbal feminin SCM Râmnicu Vâlcea a anuntat ca EHF ar fi amânat meciul cu Borussia Dortmund, din 22 noiembrie, dupa ce formatia germana a fost obligata sa intre în carantina de propriile autoritati, în urma partidei cu Gyor, unde sunt mai multe testari pozitive.”Jocul…

- EHF a anuntat, luni, ca editia 2020 a Campionatului European de handbal feminin, competitie la care este calificata si Romania, nu va avea loc in Norvegia, potrivit news.ro."Federatia Europeana de Handbal regreta foarte mult decizia guvernului norvegian si impactul pe care l-a avut asupra Federatiei…

- CS Dinamo Bucuresti a reusit a saptea sa victorie in tot atatea meciuri in Liga Nationala de handbal masculin, 39-23 (21-11) cu CSM Resita, duminica, in etapa a 9-a, la Sfantu Gheorghe. Mousavi a marcat 8 goluri pentru Dinamo, Asoltanei 6, Bannour, Vrankovic, Hebo si Ghionea, cate 5.…

- Minaur a debutat in cel de-al doilea turneu de la Sf. Gheorghe luni dupa-amiaza, in compania echipei CSM Reșița, dupa ce meciul de duminica (cu Magnum Botoșani) a fost anulat (probabil va fi 10-0 pentru Minaur). Și am avut un meci cat se poate de dificil, pentru ca am avut și 10 jucatori indisponibili:…

- ​CS Dinamo Bucuresti a fost repartizata în Grupa B a competitiei masculine de handbal EHF European League, alaturi de USAM Nîmes Gard (Franta), Tatran Presov (Slovacia), Fuchse Berlin (Germania), Sporting Lisabona (Portugalia) si Kristianstadt (Suedia), potrivit tragerii la sorti efectuate…

- Moldovenii susțin ca s-au infectat in Sf. Gheorghe, la turneul organizat de Federația Romana de Handbal. CSM Bacau nu mai are cu cine sa joace in cel de-al doilea turneu, programat tot la Sf. Gheorghe in perioada 4-11 octombrie Situație alarmanta pentru prima echipa din liga CSM Bacau. ...

- Meciul CSM Bucuresti - Rostov pe Don, contand pentru Liga Campionilor la handbal feminin, programat duminica, 27 septembrie, la Bucuresti, a fost amanat, dupa ce doua dintre componentele formatiei din Rusia au fost depistate pozitiv la testul pentru Covid-19. Intreaga echipa rusa a intrat in carantina…

- Federatia Europeana de Handbal (EHF) a anunțat astazi ca partida dintre CSM Bucuresti si Rostov pe Don, contand pentru Liga Campionilor, a fost amanata. Programat duminica, in Sala Sporturilor „Ioan Kunst-Ghermanescu” din București, meciul a fost amanat din cauza a doua cazuri pozitive de coronavirus…