Stiri pe aceeasi tema

- Handbal STOP JOC… Federatia Europeana de Handbal a anuntat Federatia Romana de Handbal ca trebuie sa trimita numele echipelor participante in editia viitoare a Ligii Campionilor pana cel tarziu 1 iunie. CSM Vaslui ar mai avea de disputat trei jocuri, cu Steaua Bucuresti, Minaur Baia Mare si Potaissa…

- Federatia Europeana de Handbal (EHF) a anuntat vineri masuri fara precedent in cazul cupelor europene la handbal. Cu mare tristete anuntam ca barajul dintre Dinamo si Paris Saint-Germain, contand pentru calificarea in sferturile de finala ale Ligii Campionilor, a fost anulat, francezii urmand a merge…

- Federația Europeana de Handbal va trimite la Final Four formațiile cel mai bine clasate. Baieții vor juca la Koln, in decembrie, fetele la Budapesta, in spetembrie Comitetul Executiv al EHF, intrunit intr-o ședința online vineri, 24 aprilie, a luat cateva decizii extrem de importante in legatura cu…

- Turneului Final Four al Ligii Campionilor la masculin a fost deja amanat pentru 28 si 29 decembrie, la Koln, iar echipele calificate sunt FC Barcelona, Paris Saint-Germain HB, THW Kiel si Telekom Veszprem HC, care au ocupat primele doua locuri in grupele A si B. La feminin, doua echipe romanesti – SCM…

- Federatia Europeana de Handbal (EHF) a anuntat, joi, ca a decis amanarea Turneului Final Four al Ligii Campionilor la masculin pentru 28 si 29 decembrie, tot la Koln, cu biletele cumparate valabile. Turneul similar feminin este programat, deocamdata, in 5-6 septembrie, tot la Budapesta, insa datele…

- In situația in care sportul la nivel mondial este blocat din cauza COVID-19, Federația Europeana de Handbal a realizat un nou program pentru disputarea competițiilor care ar trebui sa se desfașoare in cursul acestui an. Printre acestea se numara și preliminariile Campionatului European feminin, la care…

- Federatia Europeana de Handbal a anuntat ca amana meciurile din toate competitiile pe care le organizeaza din cauza pandemiei de coronavirus. CSM Bucuresti, SCM Ramnicu Valcea si Dinamo sunt echipele din Romania afectate de aceasta decizie.CSM Bucuresti si SCM Ramnicu Valcea sunt calificate…

- Campioana en-titre a Romaniei la handbal masculin s-a calificat, in premiera, duminica, pe teren propriu, in optimile de finala ale Ligii Campionilor, dupa ce a invins formatia portugheza Sporting...