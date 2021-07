Stiri pe aceeasi tema

- Federatia Engleza de Fotbal (FA) s-a declarat „dezgustata” de comentariile rasiste postate pe retelele de socializare impotriva lui Marcus Rashford, Jadon Sancho si Bukayo Saka, cei trei jucatori de culoare ai Angliei care au ratat penalty-urile de departajare la finala EURO 2020 pierduta de Anglia…

- Gianluigi Donnarumma, portarul selectionatei Italiei, a fost ales cel mai bun jucator al Campionatului European de fotbal - EURO 2020, la finalul caruia Squadra Azzurra a cucerit titlul continental pentru a doua oara in istoria sa, duminica seara, pe stadionul Wembley din Londra, in fata reprezentativei…

- Ministrul britanic al Transporturilor, Grant Shapps, ii avertizeaza pe suporterii italieni sa nu calatoreasca spre Anglia pentru finala EURO 2020. Naționala de fotbal a Italiei intalnește duminica selecționata Angliei, pe stadionul Wembley din Londra. Aproximativ 60.000 de spectatori sunt așteptați…

- Echipa naționala a Angliei a fost amendata pentru incidentele produse de suporteri la meciul cu Danemarca din cadrul EURO 2020. Astfel, Federatia engleza de fotbal (FA) a primit o amenda de 30.000 de euro din partea UEFA. Meciul Anglia – Danemarca s-a terminat 2-1 dupa prelungiri. Partida din semifinalele…

- Fundasul nationalei de fotbal a Angliei, John Stones, a declarat vineri seara, intr-o conferinta de presa, ca ''nu are insomnii'' inainte de finala contra Italiei, de duminica seara, de pe Wembley, la EURO 2020, si ca echipa se antreneaza ''ca pentru orice alta partida'', scrie Reuters. ''Faptul…

- Testoasa austriaca Sigmund, devenita marele oracol al EURO2020 in tara sa, a pronosticat vineri victoria Italiei asupra Angliei la finala care se va disputa duminica pe stadionul Wembley (Londra), relateaza EFE. Ca si in predictiile sale anterioare, ingrijitorii au plasat doua boluri cu…

- Jucatorii din nationala Angliei sunt dispuși sa faca un gest superb daca vor caștiga EURO 2020. Finala va fi duminica, pe Wembley, impotriva Italiei. Britanicii vor sa-și doneze primele pentru caștigarea primului trofeu continental din istorie (9,5 milioane de lire sterline), pentru Sistemul Național…

- Nationala de fotbal a Angliei s-a calificat in finala EURO 2020, dupa ce a trecut, pe stadionul „Wembley” din Londra, in semifinale, de reprezentativa Danemarcei, cu scorul de 2-1 (1-1, 1-1), dupa prelungiri, la capatul unei partide in care diferenta a facut-o un penalty controversat. Danezii au deschis…