- Federatia Braziliana de Fotbal a decis: fotbalistii din cele patru ligi profesioniste vor trebui sa aiba schema completa de vaccinare pentru a putea intra pe teren, anunța news.ro. Forul brazilian a informat cluburile despre aceasta decizie care vizeaza meciurile ce incep in aprilie.Si…

- Regulile de intrare in Cipru au fost inasprite. Cei care vor sa treaca granița țarii, trebuie sa prezinte doua teste COVID-19 cu rezultat negativ, inclusiv persoanele vaccinate. In perioada 4-15 ianuarie, toți cei care sosesc in Republica Cipru, trebuie sa prezinte un test PCR negativ efectuat cu cel…

- Datele INSP arata ca 63 din cele 92 de cazuri de infectare cu Omicron in ultimele 24 de ore din țara noastra aveau schema completa de vaccinare. Toate cele 92 cazuri au fost confirmate ca fiind infectari cu tulpina Omicron. Potrivit Institutului Național de Sanatate Publica, pana la data de 2 ianuarie,…

- Persoanele care se imunizeaza impotriva COVID-19 vor putea ridica tichetele de masa in termen de 6 luni de la data vaccinarii cu schema completa, potrivit unui ordin emis de ministrul interimar al Sanatații, Cseke Attila. „Persoanele care se vaccineaza impotriva COVID-19 cu schema completa de vaccinare…

- Cea mai mare rata de vaccinare anti-COVID, de peste 50%, este in randul persoanelor cu varsta intre 50-59 de ani, urmate de cele intre 60-69 de ani, conform coordonatorului campaniei de vaccinare in Romania, Valeriu Gheorghița. Cel mai mic procent de vaccinare este in randul persoanelor de peste 80…

- Thailanda a adaugat 17 noi țari pe lista statelor ale caror cetațeni complet vaccinați pot vizita statul asiatic fara a mai fi nevoiți sa stea in carantina, iar Romania se afla pe aceasta lista, scrie Bangkok Post. Autoritațile spera la o revigorare a turismului, care se apropie de varful sezonului…

- Certificatul verde se valideaza doar dupa 10 zile de la imunizarea cu schema completa, transmite Comitetul National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva COVID-19. Potrivit sursei citate, persoanele care pot obține Certificatul Digital UE dupa vaccinare sunt cele care au efectuat…

- Persoanele vaccinate cu schema completa au avut un risc de peste 10 ori mai mic de a fi spitalizate sau de a muri din cauza COVID-19, comparativ cu persoanele care nu au fost vaccinate cu schema completa, arata un studiu Centers for Disease Control and Prevention, publicat de Ro Vaccinare, pe pagina…