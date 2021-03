Federația Asociațiilor de Parinți le solicita oficialilor sa revina la decizia de modificare a structurii anului școlar din cauza ca „reprezinta un factor in plus de accentuare a stresului pentru elevi”, in timp ce planificarile profesorilor „vor fi date peste cap”. Ministrul Educației a anunțat recent ca anul școlar actual se va incheia pe 2 iulie 2021 pentru elevi și nu pe 18 iunie, cum era inițial, doua saptamani din vacanța de vara se muta in vacanța de primavara. Inclusiv calendarul Evaluarii Naționale pentru clasa a VIII-a se modifica, transmite Edupedu.ro . „Federația Naționala a Asociațiilor…