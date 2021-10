Stiri pe aceeasi tema

- Amanarea platii facturilor sau plafonarea preturilor la energie vor avea efecte negative in lant, iar solutiile sunt reducerea sau scutirea de la plata TVA aferenta energiei si gazelor, se arata intr-un comunicat al Asociatiei Furnizorilor de Energie din Romania (AFEER). Asociatia Furnizorilor de…

- Asociația furnizorilor de energie (AFEER) susține ca plafonarea prețului sau amanarea plații facturilor de catre consumatori nu sunt cele mai potrivite și benefice soluții, ci vor crea efecte nocive in lanț, dupa aplicare. Micșorarea facturii se poate face prin reducerea sau scutirea de la plata TVA…

- Instituirea unor masuri precum blocarea reflectarii costurilor de achiziție a energiei în prețurile finale va pune companiile de furnizare în imposibilitatea de a susține financiar costurile cu achiziția energiei, se arata într-un comunicat al Federației Asociatiilor Companiilor de…

- Gazele naturale, utilizate ca materie prima pentru ingrasamintele pe baza de azot, sunt responsabile pentru pana la 80% din costurile de productie, a subliniat Fertilizers Europe intr-un comunicat de presa.Potrivit acestei organizatii, preturile exceptional de mari inregistrate in prezent la gaze naturale…

- Uniunea Europeana ar trebui sa limiteze participarea speculatorilor financiari pe pietele gazelor naturale europene, a declarat ministrul Energiei din Luxemburg, Claude Turmes, o decizie care ar putea preveni majorarea preturilor, transmite Reuters. Preturile europene de referinta la gaze…

- Guvernul ia in calcul plafonarea preturilor la energie electrica pentru oe perioada de timp limitata, dar neprecizata, potrivit unui proiect de OUG pus in dezbatere publica pe site-ul Ministerului Energiei.

- Guvernul exclude plafonarea prețului la gaze naturale și energie electrica RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI (1 septembrie, ora 10:04) - Emisiunea: "Radiojurnal" - Realizator: Cristina Grecu - Guvernul exclude plafonarea prețului la gazele naturale și energie electrica, în pofida creșterii…

- Scumpirile recente de pe pietele angro de energie electrica si gaze naturale nu se vor regasi in totalitate si in facturile populatiei, sustine ministrul energiei, Virgil Popescu. In opinia sa, aceste scumpiri ar trebui sa fie un motiv pentru romani sa faca o alegere pe piata concurentiala, unde pretul…