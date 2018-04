Stiri pe aceeasi tema

- Romania conduce cu scorul general de 2-0 in intalnirea cu Elvetia, din cadrul barajului pentru calificarea in Grupa Mondiala a Fed Cup, dupa ce Irina-Camelia Begu (locul 38 WTA) a invins-o in doua seturi, 6-4, 6-1, pe Timea Bacsinszky (46 WTA), in cel de-al doilea meci de simplu disputat sambata…

- Vineri s-au tras la sorti meciurile din cadrul intalnirii Romania - Elvetia, programata in week-end, la Cluj-Napoca. Pentru primul punct al barajului de accedere in Grupa Mondiala se vor lupta Simona Halep (1 WTA) si Viktorija Golubic (115 WTA).

- Federația Romana de Tenis anunța echipa de Fed Cup care va intalni Elveția in meciul de play-off pentru Grupa Mondiala. Astfel, capitanul-nejucator Florin Segarceanu și antrenoarea Alina Tecșor-Cercel le-au nominalizat pe cele mai bune patru jucatoare de tenis din Romania in acest moment: Simona Halep…

- Adversara Romaniei din barajul pentru Cupa Mondiala se confrunta cu probleme de efectiv inainte de intalnirea de la Cluj-Napoca, 21-22 aprilie. Echipa de Cupa Fed a Elveției se afla intr-un moment delicat cu zece zile inainte de intalnirea cu Romania din barajul pentru Grupa Mondiala, care va avea loc…

- Federația Româna de Tenis a anunțat ca au fost scoase la vânzare biletele pentru meciul de tenis România - Elveția, din cadrul Fed Cup, de la Cluj-Napoca.Astfel, biletele pentru întâlnirea România - Elveția, contând pentru play-off-ul Grupei Mondiale…

- ROMANIA ELVETIA FED CUP. Biletele pentru intalnirea Romania – Elvetia, contand pentru play-off-ul Grupei Mondiale a Cupei Federatiei, au fost puse in vanzare pe site-ul www.bilete.ro, la preturi cuprinse intre 75 de lei si 130 de lei, informeaza FR Tenis. Preturile tichetelor sunt de 130 de lei la…

- Romania va juca pentru un loc in grupa de elita cu una dintre Belarus, Elvetia, Belgia sau Olanda. Aceste patru echipe au pierdut in primul tur al Grupei Mondiale principale: Belarus – Germania 2-3 Cehia – Elvetia 3-1 Belgia – Franta 2-3 Olanda – SUA 0-3 ROMANIA - CANADA…