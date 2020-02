Stiri pe aceeasi tema

- Ana Bogdan a restabilit egalitatea in intalnirea Romania - Rusia, din play-off-ul Grupei Mondiale a Fed Cup, 1-1, dupa ce a invins-o pe rusoaica Veronika Kudermetova cu 6-3, 6-7 (5), 6-1, vineri seara, in Sala Polivalenta din Cluj-Napoca. Ana Bogdan (90 WTA), cea mai bine clasata jucatoare…

- Gabriela Ruse, locul 166 WTA, a fost invinsa de Ekaterina Alexandrova, numarul 28 mondial, vineri, in primul meci al intalnirii de Fed Cup dintre Romania si Rusia, care se desfasoara in acest week-end, la Cluj-Napoca, anunța news.ro.Alexandrova s-a impus, scor 6-1, 6-4, dupa o ora si patru…

