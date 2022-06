Fecioarele și iobagii Auzi, ce chestie? Am trecut de o pandemie și banul a cam fost ideea centrala. Sa ne aducem aminte de spirt, maști, izolete sau … mai baban, spitalele modulare care…au costat cat au costat. Dumnezeu știe cat s-a cheltuit, in vreme ce noi stateam la cușca. A venit și razboiul la granițe, și iata!, tot […] Articolul Fecioarele și iobagii apare prima data in Deșteptarea - Liderul presei bacauane! . Citeste articolul mai departe pe desteptarea.ro…

Sursa articol si foto: desteptarea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In miez de luna Mai, pentru ca este ziua Domnului, Biserica randuiește a ne ține inca aproape de Ierusalimul Invierii. Spre a nu ne pierde nadejdea in venirea Mangaietorului. Și pentru a ințelege faptul ca Dumnezeu S-a facut Om pentru ca omul sa nu fie lipsit de ajutor in vindecare. Nu intamplator,…

- Hristos a Inviat ! spun parinții și Adevarat a Inviat ! raspund credincioșii pelerinajului organizat, cu mila lui Dumnezeu și binecuvantarea Inaltpreasfințitului Parinte Ioachim, Arhiepiscop al Romanului și Bacaului, de catre parohia Margineni și parohia Luncani, prin intermediul Centrului de Pelerinaj…

- In contextul Sfintelor Slujbe din Saptamana Patimilor și a pregatirii duhovnicești pentru a primi Lumina Invierii, cu mila lui Dumnezeu și binecuvantarea Inaltpreasfințitului Parinte Ioachim, Arhiepiscop al Romanului și Bacaului, la biserica parohiala „Intrarea Maicii Domnului in Biserica” din Luncani,…

- – Versul, fraza care v-au tulburat cel mai mult?… – „Ajung pe mine insumi a nu ma mai cunoaște” – Eminescu. Am descoperit acest vers-profetic, candva, in adancile mele tinereți, cand, deși „eram mult mai prost pe atunci” (Dan Barbilian), credeam sa știu tot… Fericita perioada a vieții! Intrebandu-ma…

- Intr-o tableta din 20 martie a.c., ,,Somnul etern (fara Dumnezeu, discursuri și negocieri; doar razboi sangeros)”, notam: ,,Specia umana a ajuns din nou de tot plansul. Incepe sa-mi fie rușine de faptul ca sunt om”. O cititoare, plina de respect, mi-a spus ca ,,acest lamento, de tip cioranian, este,…

- Suntem in duminica numita a Sfintei Cuvioase Maria Egipteanca, a cincea din Postul cel Mare al Paștelui și ultima din cuprinsul celor patruzeci de zile care se termina in vinerea dinaintea sambetei Sfantului Lazar. Ne straduim a ramane pironiți și pecetluiți intru bucuria inmiresmata a iubirii lui Dumnezeu,…

- Ne aflam in inima Postului Mare. E un timp de convertire, de purificare sufleteasca. Cuvantul lui Dumnezeu din Liturghia duminicii ce urmeaza este o cateheza asupra sacramentului marturisirii. La Evanghelie vom auzi cele mai frumoase si mai miscatoare cuvinte care au iesit de pe buzele Mantuitorului:…

- Știi, Vladimire, probabil ca mulți așteapta sa spun ca te urasc, dar eu nu pot uri. Am avut in coasta mea, ani de zile, și niște ragalii foarte toxice, dar nu le-am putut uri nici pe ele. Așa sunt construit eu. Te-am vazut in pozele copilariei și de atunci a inceput sa-mi fie mila de […] Articolul Vladimire,…