Romanii vor putea face cumparaturi prin Programul ''Rabla pentru electrocasnice 2020'' incepand din data de 15 decembrie, a anuntat, joi, intr-o conferinta de presa, ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Mircea Fechet.



"Programul demareaza in cateva zile. Astazi a fost deja publicat in Monitorul Oficial Ghidul pentru finantarea acestui program. Tot astazi i-am solicitat presedintelui Administratiei Fondului pentru Mediu sa semneze decizia prin care acest program incepe efectiv. In foarte scurt timp si de indata ce toti comerciantii se vor inregistra si se vor valida…