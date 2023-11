Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Mediului, Mircea Fechet, a afirmat, miercuri, ca nu exista niciun motiv pentru care romanii sa stranga in aceste zile PET-uri pentru ca niciun ambalaj SGR fara garantie nu va genera cei 50 de bani. El a explicat ca la RVM vom duce doar ambalaje pentru care s-a platit garantia si care fac parte…

