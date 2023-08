Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Mediului, Mircea Fechet, afirma ca, in ceea ce priveste colectarea selectiva a deseurilor, Romania are inca multe de facut, el subliniind ca cifrele raportate la Comisia Europeana sunt modeste. Ministrul afirma ca, ”in cel mai bun caz”, deseurile reciclabile ajung la groapa de gunoi, existand…

- Mircea Fechet a participat, vineri, la Constanta, la cea de-a patra conferinta regionala de promovare a Campaniei Nationale ”Reciclam in Romania”, iar la eveniment au fost prezenti Vergil Chitac, primarul municipiului Constanta, Silviu Cosa, prefectul judetului Constanta, reprezentanti ai autoritatilor…

- Ministrul Mediului, Mircea Fechet a deschis conferinta regionala ”Reciclam in Romania”, eveniment organizat la Constanta pentru a promova obiectivele de colectare separata a deseurilor. ”Constantenii trebuie sa stie ca autoritatile de mediu au investit 15 milioane de lei pentru a scoate din uz masinile…

- Ministrul Mediului, Mircea Fechet a deschis conferința regionala ”Reciclam in Romania”, eveniment organizat la Constanța pentru a promova obiectivele de colectare separata a deșeurilor cu invitați din partea autoritaților locale, inclusiv primarul Municipiului Constanța. ”Constanțenii trebuie sa…

- Ministrul Mediului, Mircea Fechet, anunta ca numarul inmatricularilor de autoturisme rulate, importate in mare parte din vestul Europei, a scazut anul acesta cu peste 20% fata de aceeasi perioada a anului trecut. „Pe de o parte, numarul inmatricularilor de masini noi, de generatie noua, a crescut…

- Ministrul mediului Mircea Fechet a declarat vineri la Cluj-Napoca, in cadrul evenimentului „Reciclam in Romania”, ca incepand de luni, 31 iulie, ora 10:00, persoanele fizice se pot inscrie in cadrul Programului privind privind casarea autovehiculelor uzate - Rabla Local. Bugetul programului este de…

- Suma record de 1,2 miliarde de euro sistemului de management al deșeurilor din Romania. mai mult de jumatate va fi direcționata pentru construcției a peste 560 de centre de colectare, iar alte 260 de milioane de euro vor finanța instalarea a peste 14.000 de insule ecologice digitalizate.Ministrul…

- Ministrul Mediului, Mircea Fechet, anunta ca, in urma monitorizarilor facute la nivel national de mai multe institutii, dar si in urma discutiilor pe care le-a avut cu omologii sai din Ucraina si Bulgaria despre dezastrul provocat de ruperea barajului Nova Kahovka din Ucraina, nu exista, la acest moment,…