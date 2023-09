”Interes crescut pentru Casa Verde Fotovoltaice: peste 7.700 de dosare ale persoanelor inscrise in program au fost atribuite instalatorilor, in doar 4 ore de la publicarea listelor cu instalatorii validati in cadrul acestui program. Independenta energetica pe care acest program o ofera atat beneficiarilor persoanelor fizice, cat si unitatilor de cult, care au putut participa in premiera in acest an, este un pas inainte catre orase mai verzi, comunitati mai verzi, viitor energetic verde”, a scris, miercuri, pe Facebook, ministrul Mediului. Potirvit lui Mircea Fechet, cele mai multe dosare sunt…