Februarie vine cu temperaturi de primăvară în sudul și estul țării. Cum va fi vremea în restul țării, dar și la munte Daca in regiunile sudice și estice temperaturile vor fi mai ridicate in prima saptamana a lunii februarie, la munte va fi in continuare frig, iar in restul țarii temperaturile vor fi normale pentru aceasta perioada din an, transmite ANM. Saptamana 31.01.2022 – 07.02.2022 Valorile termice vor fi ușor mai ridicate decat cele specifice pentru aceasta saptamana in regiunile sudice și estice, dar și ușor mai coborate in zonele montane, iar in rest vor fi in general apropiate de cele normale pentru acest interval. Regimul pluviometric va fi deficitar in regiunile extracarpatice, dar mai ales in cele… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

