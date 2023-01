Stiri pe aceeasi tema

- Horoscop zilnic 9 ianuarie. Luna tranziteaza astazi zodia Leu și ne aduce trairi emoționale intense, dar mai degraba tind sa fie relaționate cu nemulțumirea, nefericirea și lipsa de apreciere. Ne dorim sa stralucim, sa fim in centrul atenției, dar avem tendința de exagerare. Horoscop zilnic 9 ianuarie…

- Meteorologii din cadrul Administratiei Nationale de Meteorologie au emis prognoza meteo valabila pentru urmatoarele doua saptamani in Dobrogea.Perioada celor doua saptamani de prognoza va fi caracterizata de oscilatii termice importante, zilele cu vreme rece alternand cu cele in care temperaturile vor…

- Berbec Esti capricios la finalul acestei saptamani, astfel ca totul in jur ti se pare ca este impotriva ta. Este vorba doar despre o perceptie momentana si subiectiva. Starile tale de spirit se datoreaza relatiilor incerte cu partenerul de viata sau cu cei profesionali. Este momentul sa te detasezi…

- Romania are la dispoziție mai puțin de doua saptamani pentru a convinge Austria sa ii ofere un vot pozitiv pentru aderarea la Spațiul Schegen. Oficialii de la București lucreaza pe toate canalele cu Viena pentru ca poziția negativa exprimata de ministrul de interne austriac, dar și de cancelarul Nehammer…

- Vești extraordinare pentru o zodie! Acești nativi vor avea norocul sa se imbogațeasca la finalul anului. Astrele prevad pentru ei și un 2023 plin de succes, din toate punctele de vedere. Au scapat de ghinion și se vor bucura numai de lucruri bune.

- Vremea se va raci, iar probabilitatea de aparitie a ploilor va fi ridicata, pe parcursul urmatoarelor doua saptamani, la nivelul intregii tari, in timp ce la munte mercurul din termometre va indica chiar si -2 grade, pe timpul noptilor, arata prognoza de specialitate, valabila pentru perioada 14 – 27…

- Anul 2023 va veni cu multe surprize pentru cei 12 nativi ai horoscopului european. In timp ce unele zodii se vor bucura de confort financiar, altele vor experimenta marea dragoste. Verifica, mai jos, ce te așteapta in noul an. Cat de norocoase vor fi zodiile in anul 2023 Berbec Te bucuri de faptul ca…

- Cum va fi vremea in urmatoarele 4 saptamani. Prognoza meteo pana in 21 noiembrie. Cum va fi iarna in Romania ANM a publicat prognoza meteo pe patru saptamani, pana in 21 noiembrie. Vremea va fi mai calda și mai uscata decat este normal in urmatoarele patru saptamani, au anunțat meteorologii. Prognoza…