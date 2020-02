Febră, teroare și zvonuri: Cum a trăit un tânăr din China infecția cu noul coronavirus De la prima febra pâna la internarea angoasanta într-un spital improvizat, Xiao Yao, un chinez care a fost infectat cu noul coronavirus dar acum este vindecat, a trait trei saptamâni de teroare, scrie AFP.



Când a fost infectat cu Covid-19? Tânarul de 27 de ani nu are nicio idee.



Dar suspecteaza puternic o calatorie de la finalul lunii ianuarie, într-un tren încarcat cu calatori, când mergea sa petreaca Noul an lunar la el acasa, în Jingzhou.



În acest mic oraș din Hubei (centru), provincia aflata în epicentrul

Sursa articol: hotnews.ro

